• Un accord au niveau des services du FMI a été atteint sur un programme de politiques économiques et de réformes qui pourrait être appuyé au titre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC) du FMI.

• Le programme soutiendra le Plan National de Développement Économique et Social de la Guinée pour la période 2016–20 qui vise à atteindre une croissance plus élevée et partagée et à réduire la pauvreté, tout en préservant la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette.

• Une stratégie d’endettement prudente visant à maximiser la concessionnalité des prêts extérieurs sera importante pour préserver la viabilité de la dette à moyen terme.

À la suite des discussions entre les autorités guinéennes et les services du FMI à Conakry du 31 Juillet au 15 Août, 2017 [1] et lors des réunions annuelles de 2017 à Washington, un accord au niveau des services du FMI a été atteint sur un programme de politiques économiques et de réformes qui pourrait être appuyé au titre de la Facilité Élargie de Crédit. Sous réserve de l’approbation de la direction du FMI, l’accord établi au niveau des services du FMI devrait être soumis au Conseil d’administration en novembre 2017.

A l’issue des discussions, Giorgia Albertin, chef de mission du FMI pour la Guinée, a fait la déclaration suivante :

« Les autorités guinéennes et les services du FMI ont atteint un accord ad referendum sur un programme de politiques économiques et de réformes qui pourrait être appuyé au titre de la FEC sur un période de trois ans. Cet arrangement soutiendra le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES) de Guinée pour la période 2016–20 qui vise à atteindre une croissance plus élevée et partagée, à diversifier l’économie et à réduire la pauvreté. »

« Le programme appuyé par la FEC vise à renforcer la résilience de l’économie guinéenne, à accroitre les investissements publics dans les infrastructures afin de soutenir la croissance tout en préservant la viabilité de la dette à moyen terme, à renforcer les filets de protection sociale afin de réduire la pauvreté et favoriser le développement du secteur privé. »

« L’accumulation de réserves de change supplémentaires renforcerait les marges externes de la Guinée contre les chocs. Le maintien d’une politique monétaire prudente préserverait une inflation modérée tout en assurant la liquidité dans le système bancaire nécessaire à une croissance saine du crédit au secteur privé. »

« L’atteinte d’un excédent budgétaire de base limitera les besoins de financement du budget, contribuant ainsi à maintenir l’inflation à un niveau modéré, à augmenter le crédit bancaire au secteur privé et à préserver la viabilité de la dette à moyen terme. »

« La mobilisation de recettes fiscales supplémentaires et la réduction progressive des subventions non ciblées à l’électricité créeront des marges budgétaires pour accroitre les investissements publics dans les infrastructures et renforcer les filets de protection sociale afin de réduire la pauvreté et promouvoir l’inclusion. »

« Une stratégie d’endettement prudente, visant à maximiser la concessionnalité des prêts extérieurs sera importante pour préserver la viabilité de la dette à moyen terme. À cette fin, le renforcement de la capacité de gestion de la dette sera important. »

« L’amélioration du climat des affaires et le renforcement de la gouvernance et de l’inclusion financière seront essentiels au développement du secteur privé qui est nécessaire pour générer une croissance plus inclusive et partagée en Guinée. »

« Le renforcement de la gestion des finances et de l’investissement public sera clé pour soutenir l’accroissement des investissements publics et augmenter leur efficacité et rendement. »

Source: FMI

Commentaires

commentaires