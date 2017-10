Entamées à Conakry en août 2017 et poursuivies à Washington en octobre 2017, les discussions avec le Fonds Monétaire International (FMI) ont abouti à un accord historique appuyé par la Facilité Élargie de Crédit (FEC). Ce programme de politiques économiques et de réformes vise à préserver la stabilité macroéconomique, à conserver une trajectoire de dette soutenable, et à garantir une croissance génératrice d’emplois pour les guinéens tout en renforçant les filets de protection sociale afin de réduire la pauvreté et le chômage. Lire toute l’info en PDF

