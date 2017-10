Depuis plusieurs jours, le torchon brûle entre Kerfala Kanté ‘’l’oiseau de Sankaran’’ et le promoteur culturel Tidiane Soumah, des productions Tidiane World Music. L’artiste accuse le producteur d’avoir détourné les recettes liées à la sortie de son double album.

Lors d’une conférence de presse à Conakry Tidiane Soumah des productions Tidiane World Music s’exprimait en ces termes. « Vous savez moi, je suis quelqu’un qui ne parle pas à côté. Je parle directement les choses. On a retourné la carrière de Kerfala Kanté qui était perdue depuis dix ans. Chacun de vous ici a vu l’œuvre qu’on a consentie d’abord sur son physique, sur le documentaire, sur tout. On a fait un travail d’une valeur de 322 millions de coût d’investissement pour lui (Kerfala Kanté, Ndlr) ; et quand un jour l’artiste a dit qu’il n’a rien eu dedans, nous tous on était déçu, parce que d’abord, on a fait ça gratuitement pour lui, et à la fin, tout ce qu’il a gagné comme argent sur la scène et dans les dons, on lui a tout donné et on n’a rien touché. On l’a aidé comme un frère ». Des informations balayées du revers de la main par l’artiste qui, après une émission électrique jeudi soir sur Nostalgie Guinée, s’est confié à notre rédaction.

Guinee7.com : que reprochez-vous à Tidiane Soumah ?

Tidiane est un griot électrique avec ses faux papiers. Quand il fait des papiers, il ramasse beaucoup d’argent avec des mécènes et sponsors qu’il dépose à la banque. Il ne paye pas les journalistes, les artistes, il s’en fout. La seule chose c’est escroquer les gens, après il va dire qu’il n’a rien gagné.

D’où proviennent ses accusations ?

Sur mon double album, il m’a escroqué, il a pris tout mon argent. Pourtant, il n’a pas produit cet album. C’est une auto production que j’ai préparée depuis cinq (5) ans. Je suis allé le voir pour qu’on partage les avoirs gagnant-gagnant. Il a tout boycotté, même l’argent sur scène il a tout pris. Je n’ai rien eu, absolument rien. Jusqu’à présent mon album marche à Madina ici. Le BGDA n’a qu’à m’aider pour que je récupère mon album avec Tidiane.

Vous l’avez pourtant présenté au monde comme un ami

L’amitié est morte. Parce que quand la confiance n’est pas là, l’amitié va disparaître. J’avais confiance en lui totalement, mais je n’ai pas pensé qu’il allait me duper comme ça, bouffer de l’argent, m’escroquer et me tourner le dos. Il a promis de relancer ma carrière mais il a voulu plutôt m’enfoncer et me tourner dans la boue. Il ne m’a pas fait de compte rendu sur l’apport des sponsors. Ce monsieur m’a pris pour un con parce que j’ai eu confiance en lui.

Que comptez-vous faire désormais ?

Je suis un homme. Je suis un artiste. Je n’ai jamais faussé mon parcours grâce à Allah. Mais lui, (Tidiane Soumah) le monde le verra ici.

Alpha Mady pour Guinee7.com

