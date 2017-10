Joint ce lundi matin, par nos confrères de l’émission ‘’Les Grandes Gueules’’ de la radio Espace FM, Salifou Camara Super V a fait des révélations, notamment, à propos de l’auditeur Mory Cissé et sur sa soi-disant fuite pour échapper à une poursuite judiciaire.

On raconte que vous avez fui le pays pour échapper à une procédure judiciaire enclenchée contre vous et deux de vos accusés, à la direction de la police judiciaire (DPJ), dans l’affaire des audits à la Fédération guinéenne de football. Que s’est-il passé réellement ?

J’ai quitté Conakry lundi, pour venir travailler avec mes avocats, à Paris, avant de continuer sur Lausanne où je suis maintenant, par rapport à l’audience de demain qui est prévue à 9h. Mais à cause de mon passage chez vous (la radio Espace, Ndlr), le mercredi, j’ai repoussé au jeudi mon voyage. Ce que j’ai fait, je suis sorti sans crainte aucune, j’ai emprunté Air France à ses heures habituelles de vol, c’est par après que j’apprendrais par les médias contrôlés par Antonio, que j’ai fui, c’est une honte. Antonio, grâce à l’argent volé au peuple, réussit à corrompre tous les appareils judicaire, administratif, gendarmes, policiers, pour tourner le pays au ridicule. Au-delà de ma personne, Antonio, en saisissant la DPJ grâce à l’argent facile qu’il distribue partout, expose le pays à une suspension. La secrétaire générale de la FIFA n’est pas au-dessus des statuts de la FIFA, ces statuts en leurs articles 14 disent clairement alinéa 1 : « Les fédérations doivent diriger leurs affaires en toute indépendance et veiller à ce qu’aucun tiers ne s’immisce, conformément à l’article 19 des présents statuts » ; il est dit au 2 que « la violation de ces dispositions par une fédération entraine une sanction ». Si la DPJ, même si elle n’est pas saisie par un membre de la fédération, si elle envoie une convocation à un officiel, c’est une immixtion.

Les jeux sont contrôlés par les Etats ; les revenus des jeux permettent la construction des hôpitaux, des écoles, des infrastructures sportives, etc.

L’article 59 de la FIFA dispose, au 2 que : « Tout recours devant un tribunal ordinaire est interdit, sauf s’il est explicitement prévu par la FIFA », tel n’est pas le cas. Tout recours devant un tribunal ordinaire est interdit pout tout type de mesure prévisionnelle, donc quand la DPJ, grâce à l’argent volé d’Antonio Souaré, je vais expliquer pourquoi je dis que c’est de l’argent volé ; dans les pays d’économie libérale, la France, les Etats-Unis, la Canada et même dans la sous-région, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, etc. Les jeux sont contrôlés par les Etats ; les revenus des jeux permettent la construction des hôpitaux, des écoles, des infrastructures sportives, etc. En Guinée, la tolérance incompréhensible de l’administration fait que les jeux sont laissés dans les mains d’un seul individu, qui brasse toute cette manne qui appartient au peuple et se livre à des pratiques malsaines à tous les niveaux.

Est-ce que Monsieur Mory Cissé est le représentant officiel de KPMG ?

M. Mory Cissé, selon des informations dont je dispose, n’est pas le représentant légal de KPMG en Guinée ; c’est à travers ces associés d’alors, les Auditeurs Associés en Afrique, un groupe américain, il était le représentant en Guinée, ils ont été inscrits à l’ordre national des experts comptables, le 3 juillet 1997 exactement ; après un temps, les Auditeurs Associés a fait une faillite, ils ont été rachetés par PWC (Price Waterhouse Coopers, ndlr), donc Mory Cissé, s’est rabattu vers le groupe, vers l’auditeur KPMG Côte d’Ivoire. Mais il fut un moment, KPMG a découvert qu’il faisait des signatures à son insu, KPMG ayant constaté cela l’a viré. N’ayant pas de société, il est revenu donc chez les Auditeurs Associés qui est une société fermée, puisque quand la société mère tombe, elle tombe avec ses filiales ; donc aujourd’hui, la signature de M. Mory Cissé au compte des Auditeurs Associés en Afrique, elle, est illégale, puisque c’est une société fictive qui n’existe pas.

