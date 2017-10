Présent à l’assemblée générale hebdomadaire de l’UFDG, ce samedi 28 octobre, pour remercier les uns et les autres pour leur soutien en sa personne, Mamadou Barry a déclaré : « Sous le contrôle de la direction, je souhaiterais simplement qu’on apaise un peu les tensions et qu’on se focalise sur l’essentiel. L’essentiel, c’est Cellou Dalein à Sékhoutoureya. Il y a une tendance, depuis un certain temps, à continuer et à persister sur la privatisation du débat en Guinée et sur l’isolement des uns et des autres ; il faudrait que cela cesse. Nous sommes en politique et une vision pour progresser. Depuis 2009, il y a de l’acharnement, on personnalise le débat et on oublie les projets ».

Selon Mamadou Barry, le cabinet du chef de file de l’opposition, les 5 milliards de budget qui lui sont accordés, tout cela contribue à distraire le parti, à ne pas s’occuper de l’essentiel. « Nous avons suivi beaucoup de choses aussi sur les 5 milliards. Nous avons suivi l’histoire de calomnie par-ci, par-là, sur le cabinet du chef de file. Nous avons actuellement un dossier en justice. Pour le moment, cela n’est rien d’autre que de la distraction, on va traîner sur cette distraction et on ne s’occupera pas de l’essentiel. L’essentiel, c’est de structurer l’UFDG ; encore il faut qu’on s’occupe des structures de l’UFDG, il faut qu’on s’occupe du programme de développement, du programme économique et du programme socioculturel de l’UFDG, à travers son président, Elhaj Cellou Dalein Diallo », a-t-il souligné.

Et d’ajouter : « On veut nous distraire, beaucoup nous distraient pour ne pas qu’on s’occupe de l’essentiel, qui a pour projet toujours dans l’esprit de diviser Ratoma en deux, toujours pour faire en sorte qu’une communauté se retrouve dans l’esprit du trois contre un. Il faut que les autorités de ce pays acceptent de favoriser la situation pour qu’on parle de projets pour le développement de la Guinée », persiste Mamadou Barry, l’ancien cadre exclu et qui vient tout nouvellement d’être réintégré au sein du parti.

Bhoye Barry pour guinee7.com

Commentaires

commentaires