C’est en compagnie de ses partenaires et clients, que la marque de téléphone ITEL a fêté son dixième anniversaire (2007-2017), dans un réceptif hôtelier de la capitale, ce samedi 28 octobre, à travers le lancement de ses deux derniers modèles de téléphones, les S12 et S32, disposant de deux caméras avant (selfies).

Cette cérémonie a débuté par une prestation scénique de l’humoriste Mamadou Thug, qui a égaillé la salle, ensuite a eu lieu le découpage du gâteau, et cela a pris fin par la remise de prix honorifiques aux 6 meilleurs distributeurs du pays, de lots composés de congélateurs et téléviseurs aux 23 meilleurs clients et récompenser les deux meilleurs travailleurs de la société.

Présente dans 50 pays dans le monde, en 2017, la marque a vendu 85 millions de téléphones, alors qu’en 2010, elle n’en a vendu que 1,5 millions. Disposant de 10 usines en Chine, elle créé chaque mois 10 millions de téléphones.

Dans son allocution d’usage, M. Louis, vice-président de la marque ITEL, a remercié l’effort et le soutien des clients et des partenaires « sans lesquels nous n’aurions pas pu en arriver là où nous sommes. »

Pour la suite, il a révélé que « pour les années à venir, nous allons améliorer le design des téléphones, les rendre beaucoup plus performants et sécurisés, donner l’opportunité à nos clients d’obtenir les produits rapidement et un coût moyen ».

A l’aide d’un documentaire, il a fait sa présentation, donnant des statistiques sur la marque depuis sa création jusqu’à nos jours, les projets, ambitions et plans pour le futur.

A son tour, M. Zack Kenoué, directeur national d’ITEL en Guinée a présenté l’innovation effectuée sur les deux nouveaux produits : « Nous avons des appareils avec double caméras selfie ; nous avons le capteur d’empreinte digitale qui est réglé à 360°, ce qui veut dire que quel que soit l’angle que votre doigt touche le capteur d’empreinte, vous pouvez soit verrouiller ou déverrouiller le téléphone, prendre des photos avec l’empreinte digitale, mais surtout protéger des informations dans votre téléphone, puisque vous pouvez verrouiller quelques applications comme votre messagerie, et vos autres comptes avec l’empreinte. Et je pense qu’aujourd’hui, nos clients sont très satisfaits. »

Parlant de cet anniversaire, M. Lamine, directeur adjoint de la société Satina Telcel, distributrice officielle d’ITEL en Guinée, a rappelé : « La célébration à laquelle nous assistons aujourd’hui et sans doute le fruit de plusieurs années de dur labeur et aussi l’aboutissement d’un trajet qui vient de très loin. 2013 marque l’année à laquelle Satina Telcel Sarl a accepté de faire confiance à la marque ITEL. Ce fut le début d’une longue et fructueuse coopération, malgré les difficultés d’alors. Nous y avons cru, nous y avions investi corps et âme et nous nous engageons à poursuivre une telle aventure, parce que mutuellement profitable ». Tout en ajoutant que leur ambition pour les deux années à venir, c’est de « devenir leader dans la distribution de la marque ITEL, dans toute l’Afrique de l’Ouest. »

A noter que le projet de la marque est d’être présente d’ici l’année prochaine en Russie et au Mexique, d’avoir un grand taux de couverture et de faire une large pénétration dans le marché des différents pays.

Abdou Lory Sylla pour Guinee7.com

