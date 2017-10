Dubréka- Situé sur la Route nationale N°3 Conakry-Boké, le pont de Kènèndé dans la Commune Urbaine (CU) de Dubréka, dont l’état de dégradation était très critique, avait bénéficié d’un financement pour sa réparation, rapporte l’AGP.

Après 4 mois seulement de fin des travaux de réfection, le même pont représente aujourd’hui un danger pour les usagers de cette route nationale.

De sources concordantes, le gouvernement avait déboursé une bagatelle de plus d’un milliard de francs guinéens pour les travaux de réparation.

Cette situation critique qui met en doute les travaux effectués, interpelle l’Inspection générale du Ministère en charge des Travaux Publics (TP) à venir voir l’étal actuel dudit pont, dont l’exécution des travaux avait été confiée à l’Entreprise PETROMAN.

Le pont en question est encore affaissé d’un côté. Alors que c’est une route qui est pratiquée nuit et jour par des gros porteurs en partance pour l’intérieur du pays et vers les pays voisins, comme le Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau.

Source : AGP

