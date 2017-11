Faut-il le rappeler pour la postérité que Monsieur Kerfalla Camara (KPC) , est un entrepreneur et hommes d’affaires guinéen, PDG du groupe GUICOPRES dont il a fondé la société mère, Guicopres BTP, en 1998 après avoir hypothéqué son magnétoscope à 25 euros.

De cette historique date à nos jours, KPC a fait incontestablement de Guicopres, le numéro 1 naional en BTP et l’une des plus enviées de l’Afrique de l’ouest comme en témoigne en 2010 cette distinction faisant de Kerfalla CAMARA le » meilleur entrepreneur de l’année en Afrique de l’Ouest » décernée par la toute puissante CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l‘Afrique de l’Ouest)

La rayonnement se poursuivant, voilà que le groupe Promo Consulting en partenariat avec le Mouvement des Entreprises du Sénégal ( Medes ), d’une part et l’union économique monétaire ouest- africaine ( UEMOA ) , d’autre part , à travers l’African Leadership Awards désigne Guicopres comme étant l’entreprise la plus performante en Afrique.

La prestigieuse cérémonie s’est déroulée le samedi 4 novembre 2017 à l’hôtel Méridien Étoile situé à Paris Porte Maillot et ce en présence des personnalités africaines suivantes : Maître Sidiki KABA , ancien Président de la Fédération internationale des droits de l’homme et du citoyen et l’actuel ministre sénégalais des affaires étrangères , l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en France , SEM Amara CAMARA , l’ancien chef de l’état de la Sierra Leone , SEM Julius Madadio ,le chef de file de l’opposition guinéenne Mamadou Cellou Dalein Diallo, notre confrère de RFI, Alain Foka et enfin l’ambassadeur du Sénégal à Paris . La soirée était animée par l’artiste Youssou N’Dour

Cette énième distinction de KPC est le fruit d’un travail bien organisé et structuré assortie d’une excellente gestion des ressources humaines. Guicopres a opté pour une stratégie de croissance en interne avec à la clé la création des représentations extérieures. Ses bureaux européens et asiatiques ont été ouverts respectivement en 2010 à Paris et à Hong Kong. Les représentations de Bamako, du Maroc ont quant à elles vues le jour au début de l’année 2011 et en Sierra Leone voisine en 2012. Le leitmotiv de Kerfalla CAMARA (KPC), au moment où les jeunes africains se jettent sur l’océan atlantique pour gagner l’Europe est de favoriser les compétences locales. Le patron de Guicopres, pour n’avoir pas fait plus de quarante jours en dehors de sa Guinée natale, a prouvé qu’on pourra naître en Afrique, y grandir et y réussir. Ainsi, Guicopres est la preuve la plus éloquente : hier leader nationale, aujourd’hui, la meilleure en Afrique.

Faites comme KPC, c’est possible …

