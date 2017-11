D’abord un communiqué, puis une invitation au QG du parti, enfin une déclaration du vice-président, Fodé Oussou Fofana : ‘‘Lorsque le président Cellou Dalein va arriver au pouvoir, la première des choses que nous allons faire, c’est d’améliorer les conditions de travail des journalistes. Nous allons vous donner la possibilité d’avoir la liberté d’expression.’’

L’UFDG, principal parti de l’opposition, tient vraiment à récupérer la colère des journalistes contre le pouvoir d’Alpha Condé.

Un autre exemple : ‘‘Nous condamnons ce qui est arrivé à la presse. L’UFDG n’acceptera pas que la presse soit bâillonnée dans notre pays. Nous sommes à vos côtés dans cette lutte, parce que l’objectif final d’Alpha Condé, c’est de vous empêcher de vous exprimer.’’

Tout ça, même venant d’une opposition, était excellent si, un jour de février 2016, Elhadj Mohamed Koula Diallo, journaliste, n’avait pas pris une balle en pleine poitrine, au siège du parti qui prétend défendre la liberté de la presse, ce soir.

Depuis que le journaliste a été assassiné au siège du parti, jamais la moindre conférence de presse n’a été organisée par l’UFDG pour condamner l’acte ; jamais la moindre excuse n’a été adressée à la presse.

D’ailleurs, ce que le parti a trouvé faire de mieux, c’est de banaliser l’affaire en faisant déplacer le lieu de l’assassinat du ‘‘siège’’ aux ‘‘abords du siège’’.

En plus, ces derniers temps, Alpha Boubacar Bah, l’hurluberlu du parti, ne tente-t-il pas de renverser les rôles et les responsabilités, en faisant des journalistes et des associations de presse, les bourreaux de leur confrère. Ce qui, dans son entendement, signifie que la victime est l’UFDG.

Pire, un avocat du parti, lors d’une conférence de presse, pour ajouter sa part de cynisme à l’affaire, ne s’est-il pas demandé ce que Elhadj Koula cherchait ce jour à l’UFDG, parce qu’il n’y était pas invité ? Comme si le journaliste avait besoin d’un carton d’invitation pour couvrir un événement.

Et comble du ridicule, l’UFDG décide de participer demain à la marche de protestation des journalistes…pour la polluer ?

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

