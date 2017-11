Au cours de la dernière assemblée générale hebdomadaire de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Dr Fodé Oussou Fofana vice-président du parti a répondu au président de la République sur un éventuel troisième mandat. Pour lui, le peuple a déjà décidé, il n’y aura pas de modification de la constitution.

« M. Alpha Condé va essayer de modifier la constitution, mais il ne pourra pas, parce que c’est déjà verrouillé. Les ennemis de Monsieur Alpha Condé, qui sont les militants du RPG, si j’étais à la place de ses militants, j’allais lui donner un conseil, c’est de finir son mandat et partir. Parce que lorsqu’ils vont forcer la situation, Monsieur Alpha Condé va certainement finir comme Blaise Compaoré ou comme le président du Zimbabwe (sic) »

Pour l’honorable Fodé Oussou Fofana, le président Alpha Condé doit dire exactement quelle est sa position par rapport au troisième mandat, et cette position c’est qu’ « il doit dire comme Monsieur Alassane Ouattara qu’il n’est pas candidat, parce qu’il ne peut pas l’être et il ne peut pas soumettre une nouvelle constitution, ni modifier celle qui est en place. Le jour où il dira qu’il est candidat pour un troisième mandat, ça ne sera pas le problème d’un parti politique, c’est le peuple de Guinée qui va se lever comme un seul homme pour lui barrer la route ».

Et d’insister : « Le peuple de Guinée a déjà décidé, nous avons une constitution et vous êtes élus sur cette constitution, vous avez juré sur cette constitution ; c’est deux mandats. Il n’y aura pas de modification sur cette constitution. La méthode qu’on connaît ici, dès que le mandat de l’Assemblée sera fini, on va demander d’organiser les élections. Pas un jour de plus pour un député dans ce pays. Nous connaissons la stratégie, ils vont dire ce n’est pas un troisième mandat, mais attendons 2022, 2023 pour organiser les élections, nous connaissons », prévient le chef du groupe parlementaire et vice président de l’UFDG.

Bhoye Barry pour guinee7.com

