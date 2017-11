D’après un constat effectué auprès de quelques écoles publiques et privées, ce mardi 28 novembre, dans la commune de Matoto (banlieue de Conakry), la plupart ont recommencé les cours avec une majorité d’enseignants et un bon effectif en élèves.

Tel est le cas dans les établissements primaires et secondaires Hadja-Aicha-Bah et de la Tannerie au quartier Yimbaya, où des responsables nous ont fait la situation, en affirmant qu’ils ont bel et bien repris les cours. Celui de Hadja-Aicha-Bah a juste déploré, ce matin, quelques jets de pierres sur les toits de l’établissement, par des inconnus.

Cependant, la situation était tout autre dans les établissements Yaguine et Fodé Tounkara et le lycée Léopold Sédar Senghor, où nous n’avons pas trouvé d’élèves, d’après les témoignages d’un riverain que nous avons rencontré : « Les cours n’ont pas eu lieu, nous avons juste vu que certains élèves partaient à l’école, mais aux environs de 10h, ils sont tous rentrés chez eux. »

Par ailleurs, les écoles privées ont bien suivi les cours jusqu’en temps de sortie normale.

A. L. Sylla pour Guinee7.com

