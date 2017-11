Lors d’un constat effectué ce mardi 28 novembre, dans la commune de Matoto, sur la reprise des cours, que Mme Fanta Mory Condé, directrice de l’école primaire de Yimbaya-Tannerie, a donné son avis par rapport à la récente grève des enseignants, lancée par le SLECG.

Tout d’abord, elle s’interroge : « Est que c’est une grève ? Moi, je ne vais pas considérer que c’est une grève ; ça fait longtemps que je ne suis pas dans l’éducation, mais tout mouvement qui s’est passé en Guinée a été organisé en intersyndicale entre le SLECG et la FSP. Les avis de grève, ce sont les deux secrétaires généraux qui signent, la grève, c’est les deux qui signent. Le mouvement-là, qui a signé ? Les deux ont passé combien de communiqués à la radio et à la télé, qu’ils ne reconnaissent pas le groupe-là ? Donc, ce n’est pas une grève, c’est une révolte. Je ne suis pas syndicaliste, je suis une simple enseignante, mais selon ce que j’ai appris par ci par là, c’est une révolte, ce n’est pas une grève. »

L’enseignante poursuit : « L’école primaire à Matoto n’a jamais posé de problème ; nous, nous sommes sensibles, depuis que cela a commencé jusqu’aujourd’hui, moi, tous mes enseignants sont là. C’est le côté élèves ou le bât blesse. Pourquoi ? Puisque nous pouvions être assis dans la cour et les cailloux nous dérangent ; quand tu sors, ce sont des gens qui ne sont pas en tenue, puisque si tu es en tenue, chaque école à un badge, tu pourras donc savoir que c’est de tel collège ou un autre. Moi, mon école n’a jamais été en grève du 13 à aujourd’hui. Nous venons tous les jours, nous avons eu des hauts et bas, nous avons été dérangés plusieurs fois, mais aucun enfant, enseignant, ni moi n’avons été blessés. On a été dérangés deux fois, quand les élèves ont quitté Jean-Mermoz (école privée de Yimbaya-Tannerie, NDLR), parce que je suis voisin à cette école ; ils sont venus ici et de là, ils sont partis à Hadja-Soba. Mais au moment où ils venaient ici, moi j’avais appelé à la gendarmerie, pour déplacer un pickup, et ces derniers étaient là. »

A. L. Sylla pour Guinee7.com

