Après plusieurs heures d’échange avec les deux plus grands responsables religieux du pays, dans la grande mosquée Faycal, ce mercredi 29 novembre, le camarade Aboubacar Soumah, secrétaire général adjoint suspendu du SLECG, au micro d’un reporter de Guinée7.com, est revenu sur les grandes lignes de cette rencontre initiée par El Hadj Mamadou Saliou Camara, le grand imam de la Mosquée Fayçal de Conakry.

« Nous nous sommes rencontrés avec le grand imam et l’archevêque ; donc, nous leur avons dit que nous sommes disposés à suspendre le mot d’ordre de grève, à condition que les points que nous avons évoqués dans notre plate-forme revendicative soient satisfaits. Si ces points-là sont satisfaits, on est prêt à suspendre la grève ; et pour une solution de sortie de crise, on leur a fait aussi une proposition. Donc, qu’ils transmettent cette proposition à qui de droit ; si cela est fait, nous sommes prêts à suspendre la grève, même aujourd’hui », a expliqué Aboubacar Soumah.

Et de poursuivre : « Le grand imam nous a rassurés que le président n’était pas là. Lorsqu’il sera là, il va venir auprès de lui pour transmettre ces propositions-là. Donc, nous sommes dans cette attente et nous avons convoqué une assemblée générale, le vendredi, à 9 heures, au siège du SLECG, pour qu’on puisse échanger avec la base sur les propositions faites par les deux responsables spirituels de la République ».

A noter que toutes nos tentatives pour avoir la version du grand imam et de l’archevêque au sortir de cette rencontre ont été vaines.

Mohamed Kaba Soumah pour Guinee7.com

