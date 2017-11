Ils sont au total 30 abonnés à avoir été tirés au sort suite à leur inscription à la promo retrait Orange Money : chacun d’un chèque s’est vu remis un montant de 2.500.000 GNF

Certains, habitants de Conakry mais aussi de Kankan et Boffa, se sont rendus au siège d’Orange Guinée ou ils ont pu recevoir en présence d’un huissier de justice et de journalistes de la presse privée, leur enveloppe.

Ils ont partagé leurs émotions

Pour M. Baldé Mamadou Aliou, habitant au quartier Gomboya : «je suis très content d’avoir remporté ce gain surtout pendant ces moments difficiles, j’étais à Kamsar, je suis revenu sur Conakry juste pour récupérer cet argent, j’avais des doutes en tête mais maintenant j’y crois». Quant à M. Camara Bangaly de Wanindara, il déclarera être : « très content, et j’encourage mes amis à faire comme moi en participant à cette promo car elle est vraie, réelle et surtout ça soulage beaucoup ». Tout comme ces deux heureux bénéficiaires, M. Condé Aboubacar résidant à Simanbossia ne cache pas sa joie en déclarant : « je suis très content de recevoir ce cadeau par orange et j’invite tous mes amis à faire comme moi en achetant une puce orange, en activant orange money, pour multiplier les chances à leur tour afin d’être parmi l’un des heureux gagnants du chèque de 2 500 000 Gnf»

Cette promo continue jusqu’au 24 Décembre 2017 et offrira à nouveau, un chèque de 2.500.000 GNF à 10 abonnés tirés au sort. A noter que le dernier tirage offrira un chèque de 10.000.000 GNF.

Pour y participer, il suffit tout simplement de composer le code #147#OK ou *147#OK pour activer votre souscription avant chaque retrait d’argent.

Tentez votre chance : les prochains tirages sont le 5/12 et les remises le 8/12 au siège d’Orange Guinée.

Notez que si vous êtes tirés au sort, Orange Guinée ne vous demandera aucune contrepartie. En cas de doute, contatez le service client au 6277 ou rendez-vous sur la page Facebook Orange Guinée

