Abidjan, le 30 Novembre 2017 – Les rideaux viennent de tomber sur la 5e édition du Sommet regroupant les 83 pays membres des Unions Africaine et Européenne après deux jours d’intenses travaux dans la capitale économique ivoirienne.

A cette occasion des décisions fortes ont été annoncées et des mécanismes de suivi pour leur application identifiés. Ces décisions concernent principalement la jeunesse à travers la création d’emplois pérennes à travers le continent, la problématique de la migration qui s’est imposée comme un des sujets phares de cette réunion, l’éducation et la formation professionnelle et la lutte contre le terrorisme.

Nous vous proposons de retrouver l’intégralité de la déclaration finale du Président en exercice de l’Union Africaine, Président de la République, Alpha Condé ainsi que la Conférence de presse qu’il a animé en compagnie des Présidents du Conseil Européen, Donald Tusk, des Commissions de l’Union Africaine et Européenne, Moussa Faki Mahatma et Jean Claude Juncker.

Discours de clôture du Président Alpha Condé ci-dessous





Conférence de presse à voir en cliquant ici

Commentaires

commentaires