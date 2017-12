Le député uninominal de Gaoual, Ousmane Gaoual Diallo, s’est exprimé sur la sortie du ministre de l’Enseignement pré-universitaire, Ibrahima Kalil Konaté, qui a défendu le budget de son département, le lundi 04 décembre, devant les élus du peuple. Lisez les propos du député élu sous la bannière de l’UFDG, ce matin sur la radio Nostalgie.

« Moi j’ai passé toute la soirée à rigoler. C’est quelqu’un de médiocre que je connais. Je vous dis qu’il était gardien du collège de Yimbaya, même pas surveillant général. Quand moi je suis arrivé (au collège de Yimbaya) l’école n’avait pas de porte, il y avait des graviers dans les salles de classe, dans les années 1985. Et comme il y avait des graviers et que les moutons y pénétraient quand on rentrait, les K au carré gardaient ça. C’était ça son boulot et après il est devenu surveillant là-bas. J’ai été surpris de le voir DCE par le militantisme. Quand un esprit militant supplante la compétence c’est cela que ça donne’’, a rappelé Ousmane Gaoual.

Et de poursuivre : ‘‘Un ministre de l’Enseignement qui, même dans ses communiqués, il y a beaucoup de fautes. Quel exemple il donne aux enfants ? Lorsqu’un ministre tâtonne pour prononcer son propre budget, quelle leçon il peut donner aux élèves ? Son propre budget qu’il est censé avoir élaboré, s’il ne sait pas lire, il n’est pas obligé de lire les virgules…’’

Alpha Mady pour Guinee7.com

Commentaires

commentaires