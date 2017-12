Au cours de sa dernière sortie médiatique, le coordinateur de la structure « La Baïonnette Intelligente », Mamadou Kaly Diallo, s’est prononcé sur les propos récemment tenus à l’hémicycle, par le député Aly Nabé, par rapport à l’actuelle grève des enseignants.

En effet, Mamadou Kaly Diallo estime qu’il est regrettable qu’un haut commis de l’Etat parle de « massacre », pour maintenir l’ordre dans une simple manifestation d’élèves, avant d’inviter la justice guinéenne à jouer son rôle face à ce genre de propos, qu’il traite de « violence verbale ».

« Nous faisons beaucoup de formation par rapport aux conséquences de la violence et les formes de la violence, mais malheureusement en Guinée, on ne fait pas attention à la violence verbale. Quand un député de la république, qui est censé participer à l’élaboration des lois de la république, et chaque citoyen à le devoir de se soumettre à la constitution. Quand ceux qui élaborent la loi utilisent le terme « massacrer », n’oubliez pas quand il dit « massacrer », pour lui, il ne faut pas se fier au respect du principe du maintien d’ordre, il ne faut pas se fier au respect du principe de rétablissement d’ordre », a déploré cet activiste des droits de l’homme.

Et d’ajouter : « On a une constitution qui va jusqu’à sacraliser la vie humaine, c’est très clair. Mais si nous voyons ce qui se passe sur le terrain, parfois il y a des morts, des assassinats des personnes, et quand c’est des personnalités de l’Etat qui prennent la parole publique et avancer de tels propos, je pense qu’en principe, la justice doit jouer son rôle. On va beau faire, on va beau dire, tant que la justice ne jouera pas réellement son rôle, on n’arrivera pas à ce véritable Etat de droit dont nous ambitionnons », a conclu l’Honorable Mamadou Kaly Diallo.

Mohamed Kaba Soumah pour Guinee7.com

