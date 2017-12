C’est avec un grand sourire et une immense joie que les gagnants de la promo Orange Money, lancée depuis le 30 octobre par la société de téléphonie mobile Orange Guinée, ont reçu, ce vendredi 8 décembre, au siège de la société, au quartier Donka, leurs gains, s’élevant à 2.500.000 francs guinéens pour chacun.

Recevant son gain, Aminata Barry, étudiante, s’est dit « très contente et surprise», avant de poursuivre, « je ne m’attendais pas du tout à cela, puisque je n’avais jamais pris part à ce genre de jeu, et je me suis dit pourquoi ne pas essayer ; et voilà, j’ai gagnée. »

Elle termine par : « J’encouragerais les gens à jouer, puisque je viens de réaliser que c’est une réalité et pas un mensonge, comme on nous le dit souvent dans le quartier. »

Rappelant le concept, Aminata Diallo a dit : « La promo consiste à récompenser dix gagnants chaque semaine, et cela jusqu’au 24 décembre. Il suffit de composer #147# ou *147# pour être dans la base du tirage. Les tirages sont effectués tous les mardis et les clients sont récompensés en fin de semaine, le jeudi ou vendredi. »

Pour éviter tout risque d’arnaque, elle explique : « Nous demandons toujours à nos clients de ne jamais communiquer leur code secret à un inconnu ; que ça reste confidentiel ; et de ne jamais transférer de l’argent avec un code, quelqu’un vous appelle et vous dit de lui envoyer de l’argent avec un code. Et le seul numéro Orange habilité à appeler les gens, c’est le 624-44-44-44. »

A rappeler que cette promo a fait à ce jour 50 gagnants.

Abdou Lory Sylla pour Guinee7.com

