L’assemblée nationale hebdomadaire de l’Union des Forces Républicaines (UFR), s’est tenue, ce samedi 9 décembre 2017, au siège national du parti dans la commune de Matam. Au cours de cette séance présidée par l’honorable Ibrahima Bangoura, il a été question de faire le point sur les préparatifs des élections locales prévues en février 2018.

Prenant la parole, le vice-président de l’UFR a toutefois souligné une anomalie dans le délai fixé pour le dépôt des listes de candidatures. Selon Ibrahima Bangoura, la loi accorde un délai de 20 jours aux partis politiques pour déposer les listes finales de leurs candidats aux élections locales. « Le décret a été promulgué le 6 décembre, la loi dit qu’il y a 20 jours, or entre le 6 et le 20 décembre, il n’y a que 14 jours et même pas 15 jours. Il faut signaler qu’il y a un problème à ce niveau, normalement la loi dit que nous disposons de 20 jours pour déposer les listes », a-t-il rappelé.

Néanmoins, il estime que son parti saura s’arranger à être dans le délai indiqué : « En ce qui nous concerne, nous avons constitué des listes, il y a certaines listes qui sont prêtes, il y a d’autres qui sont en voie d’achèvement. Nous pensons que d’ici le mardi ou le mercredi plus tard, toutes les listes de l’UFR seront prêtes. »

Parlant des alliances scellées par sa formation politique dans le cadre des prochaines élections locales, le député de l’UFR précise que, « comme ce sont des élections locales, des alliances se font localement et il y a des alliances entre l’UFR et d’autres partis, notamment le PUP, le PEDN, le BL, et surtout l’UPG ».

Par ailleurs, l’honorable Ibrahima Bangoura a également signalé des manquements au niveau de la CENI dans les préparatifs de ce processus électoral, notamment la non mise en place des CIP (Comités inter Parties). « Les préparatifs au niveau de la CENI vont bon train, mais il y a seulement un point. Il a été question à un moment donné qu’on mette en place les CIP (Comités inter Parties) et ces Comités Inter Parties n’ont pas encore vu le jour dans la plupart des circonscriptions électorales, la CENI traine un peu les pieds à ce niveau. Il faudrait que les comités inter partite soient mis en place, ce sont ces comités-là qui permettrons de suivre le processus électoral », a-t-il déclaré.

Mohamed Kaba Soumah pour Guinee7.com

