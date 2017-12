Nommé à la tête du département en août dernier, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, Sanoussy Bantama Sow, a tenu, le lundi 11 décembre, une conférence de presse, dans la salle de conférences du ministère des Affaires étrangères, pour faire le bilan de ses 100 jours à la tête de ce département.

Le ministre, en faisant son bilan après 100 jours, a aussi tenu à partager les perspectives qui s’offrent pour l’année 2018. Selon lui, les objectifs prioritaires du ministère sont de promouvoir la culture et le sport comme facteurs de paix, de cohésion et d’unité nationale ; de les promouvoir comme facteurs de création d’emplois et de richesse ; de favoriser la pratique sportive et assurer une représentation honorable du pays aux compétitions internationales ; de développer les infrastructures culturelles et sportives et enfin de promouvoir la coopération sous-régionale, régionale et internationale.

Pour Bantama Sow, ces 100 jours passés à la tête du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique ont apporté un grand changement dans le domaine du sport sur le plan national : « Nous retiendrons la tenue très récente des Jeux régionaux du Fouta qui ont réuni du 04 au 12 novembre dernier toute la jeunesse des préfectures de la Moyenne Guinée, sur trois sites : Mamou, Pita et Labé ; le démarrage de travaux de construction du terrain de proximité Morifindjan Diabaté, à Kankan ; la négociation et la signature d’un arrêté conjoint entre le ministère de l’Economie et des Finances, le Budget et mon département, pour la revalorisation des primes accordées aux sportifs et leur encadrement ».

Sur le plan culturel et du patrimoine historique, le ministre Bantama Sow n’a pas manqué de dire les réussites de son département sur les projets réalisés ou en cours de réalisation depuis son arrivée : « Sur le plan culturel et du patrimoine, vous avez assisté à la validation de la nouvelle politique nationale culturelle ; le lancement de l’inventaire général des sites et monuments historiques, des paysages culturels de la République de Guinée ; la construction de l’abri du Sosso Bala, constitué d’un musée et du logement de Balatigui, dont l’inauguration est prévue en fin décembre ; l’équipement de la Bibliothèque nationale et de la Bibliothèque du Professeur Djibril Tamsir Niane… ».

Pour le ministre Bantama Sow, si en 100 jours, certaines taches ont été accomplies, le chemin reste encore très long, d’où les perspectives de 2018 et les réalisations prévues en termes d’infrastructures comme l’organisation d’une exposition photo sur les résultats de l’inventaire général des sites et monuments historiques et des paysages culturels ; la construction du siège du ministère ; la construction du palais de la Culture et de la Jeunesse etc.

Avec de telles visions pour l’avenir, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique espère être à la hauteur des attentes des Guinéens et ainsi valoriser l’image sportive et culturelle de la Guinée sur la scène internationale.

Fatoumata Kaba pour guinee7.com

