Conakry Capitale Mondiale du Livre (CCML), c’est aussi le rapprochement des peuples à travers le livre ; c’est dans ce cadre que, ce lundi 11 décembre, jour de fête nationale du Burkina Faso, le commissariat général de l’événement CCML a célébré ce pays à travers l’un de ses plus grands écrivains, Pr Joseph Ki-Zerbo.

Les ressortissants burkinabés sont venus nombreux à cette célébration qui s’est passée dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, aux côtés des Guinéens, dans une belle ambiance empreinte d’amitié et de fraternité. La cérémonie s’est déroulée devant d’éminentes personnalités ayant connu l’auteur, notamment l’historien Pr Djibril Tamsir Niane, le président de la Société des auteurs du Burkina et le président de la Fondation Joseph Ki-Zerbo, Georges Alfred Ki-Zerbo, fils de l’illustre disparu.

Après la projection d’un film documentaire et la présentation de la littérature burkinabé par Boubacar Daho et Thierry Milogo, la parole a été donnée à ceux qui ont connu Joseph Ki-Zerbo, notamment les élèves qu’il a eu à enseigner en Guinée, pour faire des témoignages ; ses collaborateurs ont rendu un hommage à Joseph Ki-Zerbo, qui a beaucoup fait pour la Guinée, dès après l’acquisition de son indépendance, surtout sa contribution à la réforme de son système éducatif.

Le commissaire général de CCML, Sansy Kaba Diakité, a pour la circonstance, expliqué la signification de cette célébration : « C’était prévu ; tous les pays amis à la Guinée ont leur journée dans le programme de CCML, nous avons fait pour beaucoup de pays déjà, et aujourd’hui c’est le Burkina Faso, dont c’est la fête nationale aujourd’hui, et la Guinée qui est un pays frère au Burkina se devait de célébrer cette journée, mais en mettant une touche de littérature. Donc, je pense que ces deux pays méritent de se rapprocher, et le livre est un véritable facteur de rapprochement. »

L’organisateur de l’événement a aussi annoncé un partenariat prochain entre les deux pays en matière de culture et de livre plus particulièrement. Ainsi, sous la direction du président de l’Association des écrivains de Guinée et des autres commissaires, il a été décidé « de faire du Burkina, pays invité d’honneur à la clôture de CCML. »

A la question de savoir pourquoi le choix porte sur son père et pas sur un autre, Georges Alfred Ki-Zerbo a répondu : « Il n’est pas le seul, il y a plusieurs générations d’écrivains burkinabés ; la particularité de cet hommage aujourd’hui tient au fait qu’il a mené, avec plusieurs de ses pairs, un combat pour la liberté, pour l’autonomie, pour réhabiliter l’histoire de l’Afrique et réformer le système éducatif en Afrique. »

Pour Lamine Capi Camara, président de l’Association des écrivains de Guinée, qui a offert ses œuvres aux invités burkinabés : « La journée du Burkina Faso a un caractère spécial, puisqu’elle se déroule autour d’un homme, qui s’appelait Joseph Ki-Zerbo ; c’est l’un des premiers ou le premier agrégé en histoire et ils ont été les pionniers de l’enseignement en Guinée après l’indépendance. Lorsque la Guinée a obtenu son indépendance, la France a rappelé tous ses ressortissants et également les Africains d’autres pays frontaliers qui étaient de nationalité française ; les patriotes africains à l’époque, dont Joseph Ki-Zerbo faisait partie, ont décidé de venir en Guinée pour relever le défi de l’indépendance. C’est pour cette raison que vous avez entendu aujourd’hui beaucoup de témoignages de ces anciens élèves du Pr Joseph Kizerbo et de son épouse Jacqueline Ki-Zerbo. »

Cette cérémonie très conviviale s’est terminé par le témoignage du Pr Djibril Tamsir Niane, qui particulièrement connu le Pr Joseph Ki-Zerbo, avec qui il a participé à la rédaction de l’Histoire générale de l’Afrique, projet initié par l’Unesco.

Abdou Lory Sylla pour Guinee7.com

