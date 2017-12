Le ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Ibrahima Kalil Konaté dit K² a procédé, ce mercredi 13 décembre, à la remise officielle des clés de 15 véhicules de service aux travailleurs de son département. Cette cérémonie s’est tenue en présence de plusieurs cadres dudit ministère et des représentants de l’inter-syndicale FSP-SLECG.

En effet, il s’agit de trois (3) bus de marque Toyota « Coaster » de 32 places pour les travailleurs, quatre (4) pick-up Toyota « Hilux » double cabines pour les chefs de services centraux, cinq (5) voitures Toyota « Yaris » pour les conseillers et trois (3) Toyota « Prado » pour le cabinet.

Selon le ministre K², le financement de l’achat de ces équipements provient du reste du budget qui a été retourné au Trésor, après l’organisation des examens scolaires de la saison 2016-2017. « À notre prise de service, nous avons annoncé qu’on a eu un de plus sur le budget. On a fait une retenue d’un certain nombre de montants et que nous avons demandé au président de la République de le réorienter vers d’autres lignes que les examens, pour nous permettre de rénover un certain nombre d’établissements qui présentaient des visages non moins reluisants et aussi procédé à l’équipement en mobilier et en engins. Le président nous a écoutés et il a accepté notre doléance, c’est le résultat de cette bonne disposition du président de la République qui fait qu’on a pu trouver trois bus pour le personnel. Parce qu’on ne peut pas demander aux travailleurs d’être à l’heure au travail et de quitter à 16h 30, si vous ne créez pas des conditions qui peuvent leur permettre d’être à l’heure et de quitter et rentrer tôt à la maison (sic)», a-t-il expliqué.

À en croire le ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, il y a aussi des établissements scolaires que son département est en train de rénover à Conakry, ainsi qu’à l’intérieur du pays, avec le reste de l’argent que le président a remis à sa disposition. « Ce n’était pas du bluff, c’était une manière de gérer et de s’affirmer sur d’autres domaines que les Guinéens n’ont pas connus. Peut-être que cela me fait beaucoup d’ennemis aujourd’hui, mais c’est une option et j’irai jusqu’au bout dans mes réformes, quelles que soient les critiques, je suivrais. Quand on est un homme public, on n’est pas à l’abri des critiques ; j’irai jusqu’au bout des réformes, parce que je suis en train de travailler selon la volonté du président de la République », a déclaré K².

À noter que cette cérémonie a été suivie d’une visite de terrain, notamment de la nouvelle école de 12 salles de classe en construction à Gbessia-Port 2, dans la commune de Matoto.

Mohamed Kaba Soumah pour Guinee7.com

