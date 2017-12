C’est l’exercice de présentation des résultats du diagnostic de l’état de la filière du livre dans notre pays, qui a regroupé, ce mercredi 13 décembre, à la Maison des écrivains, située dans la commune de Dixinn, les différents maillons de l’industrie du livre guinéen.

Cette étude effectuée auprès de ces acteurs, par des interviews et enquêtes, dresse un constat général sur la situation de la filière du livre dans notre pays et comporte des recommandations recueillies auprès de ces derniers.

C’est pourquoi, représentants des associations d’écrivains, d’éditeurs, de bibliothécaires, d’imprimeurs, inspecteurs régionaux ou tout simplement partenaires techniques ou financiers, ces hommes et femmes du livre, organisés en groupes travail, après la présentation dudit rapport par M. Aliou Sow, directeur et fondateur des Editions Ganndal, ont apporté des suggestions et amendements visant le développement de la filière, à travers la création d’une politique nationale du livre et plus tard d’une loi, chose à faire avant la fin du mandat de Conakry capitale mondiale du livre(CCML).

Pour les motifs de cette rencontre, Sansy Kaba Diakité, commissaire de CCML, dira que : « Cet atelier, c’est pour marquer l’année du livre. Vous savez Conakry a été retenue grâce à son programme, et dans ce programme, nous avons dit à l’UNESCO qu’à la sortie de cette année du livre, la Guinée se dotera d’une loi sur le livre et d’une véritable politique ; mais aussi va ratifier les conventions de Florence et le protocole de Nairobi. Nous sommes à cinq mois de la fin de cette manifestation internationale ; donc nous avons voulu réunir tous les acteurs du livre aujourd’hui, pour discuter de l’étude diagnostic qui a été élaborée par un spécialiste du livre, notre frère, avec une équipe autour, avec l’accompagnement du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, pour que la Guinée puisse avoir enfin un document stratégique par rapport à l’industrie du livre ».

Il a souhaité par ailleurs que le secteur du livre soit « doté d’une loi, comme la CENI, l’armée ou les autres secteurs. Il faut donc faire en Guinée, que livre soit aussi reconnu et ait une loi qui nous permette de travailler dans de bonnes conditions (sic) ».

Dans son discours d’ouverture, Mandia Traoré, représentant le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, a mis un doigt sur l’importance de la filière, en affirmant que : « les industries en général, l’industrie du livre en particulier, ressentent de nos jours et dans le monde, un potentiel important de développement socioéconomique durable. Nous avons pris en Guinée beaucoup de retard pour valoriser ce potentiel. Il est temps et largement temps de relever le défi. Vous, les acteurs et professionnels de votre côté et nous, le ministère de notre coté ; chacun n’a qu’à jouer sa partition pour que le secteur de l’industrie du livre soit au rendez-vous de l’émergence de notre pays dans le concert des nations, tel que souhaité par le président de la République, le professeur Alpha Condé ».

Cheville ouvrière de cette étude qu’il a présentée, Aliou Sow a déclaré que « sans l’étude qui présente l’état des lieux pour l’ensemble des maillons de la chaine du livre dans notre pays, il n’était pas envisageable d’aller vers la formulation sur des bases crédibles et sûres d’une politique nationale du livre. Donc, c’est ce qui a été fait, le rapport vient d’être partagé avec l’ensemble des acteurs qui interviennent de près ou de loin dans le développement général du secteur du livre. »

Pour les avantages, le président de l’Association des écrivains, Lamine Capi Camara, a signalé cette loi comme un instrument garantissant les droits d’auteur : « S’il n’y a pas de loi dans un domaine, c’est le laisser-aller, chacun fait ce qu’il veut, mais une fois qu’une loi est là, le principe de c’est que nul n’ignore la loi, puisqu’elle est contraignante. Les avantages qui doivent être définis dans le domaine de l’édition, de l’écriture, les avantages seront définis, qui seront devenus donc des projets de loi, et qui seront surveillés pour protéger les écrivains et leurs œuvres (sic) ».

Abdou Lory Sylla pour Guinee7.com

