La délégation de l’Union européenne en Guinée a organisé un déjeuner de presse de fin d’année, ce mercredi 13 décembre 2017, dans un réceptif hôtelier de la place. Au cours de ce déjeuner, le représentant de l’institution européenne, M. Gerardus Gielen, a rappelé la mission de la délégation en Guinée.

Selon lui, celle-ci a pour mission d’assurer la représentation de l’Union européenne en Guinée ainsi que la coopération avec les Etats membres ; renforcer et suivre les relations bilatérales politiques, économiques et commerciales ; promouvoir et défendre les valeurs et intérêts de l’Union européenne ; mettre en œuvre les politiques de l’UE dans tous les domaines de sa compétence et assurer la gestion des programmes et projets de coopération avec la Guinée.

Parmi les projets réalisés par la délégation de l’UE à travers le programme du 10ème Fonds européen du développement durable (FED) figurent : « la route entre Kissidougou et Guékédou, dont le chantier est terminé au Km 63. Nous nous sommes pas arrivés à Kissidougou, mais c’est un grand pas en avant pour relier la Guinée Forestière et le reste de la Guinée. Nous sommes allés récemment en Guinée Forestière pour la remise officielle de dix centres de santé qui ont été rénovés. Il y a eu aussi une remise importante d’un lot de médicaments à la Pharmacie Centrale de Guinée ; le concours de dessin et le concours de jeunes journalistes qui sont allés à Abidjan pour couvrir le sommet », soutient Gerardus Gielen.

Au cours de la cérémonie, des recommandations ont été faites à la délégation ; notamment, il a été demandé que des formations soient multipliées pour les hommes de médias. La remise des satisfecits aux lauréats du concours des jeunes journalistes et la séance de photos ont clôturé l’évènement.

Bhoye Barry pour guinee7.com

