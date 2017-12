Dans le dessein de maitriser les effectifs de la fonction publique guinéenne et la masse salariale des fonctionnaires retraités et contractuels de l’Etat, le gouvernement guinéen a entamé leur recensement biométrique. C’est dans cette optique qu’une mission du département de la Fonction publique séjourne à Labé depuis le weekend dernier a constaté un correspondant de Guinee7.com dans la région.

Pour la première étape de ladite mission, ce sont les fonctionnaires retraités et contractuels de la préfecture de Labé qui étaient concernés et les opérations se sont déroulées du samedi 9 Décembre au Mardi 12 Décembre 2017 au siège de la direction préfectorale des finances . Aucune lenteur n’est à signalée dans l’enrôlement des personnes. Après Labé la mission s’est rendue dans la préfecture de Mali ce mercredi 13 Décembre où elle était attendue par les retraités de cette localité. Les préfectures de Koubia, Tougué et Lelouma seront les prochaines étapes de ces agents recenseurs.

A préciser que c’est Aly Sylla de la direction nationale de la modernisation des systèmes d’information et de gestion des ressources humaines qui conduit cette mission dans la région administrative de Labé.

Mohamed Samoura Labé pour Guinee7.com

