C’est à 50km de Conakry, précisément à Coyah, que la Fondation Orange Guinée a procédé à l’inauguration de la première « Maison digitale » en Guinée.

La maison digitale est un centre de formation à l’insertion sociale et la promotion des droits des femmes.

Ce centre s’appuie sur les outils du digital à travers la mise à disposition d’un kit numérique composé de :

ordinateurs portables,

tablettes,

un vidéo projecteur,

une imprimante/Scanner

des clés usb et

des serveurs avec des programmes de formation.

Réalisé grâce à un financement de la Fondation Orange Guinée et un partenariat avec les ONG WAFRICA et SARINKA, toutes deux évoluant dans l’appui des communautés, cet espace entend donc apporter une 1ere solution aux communautés identifiées.

Dans sa première phase de 12 mois, des groupes de 15 femmes en situation précaires, toutes impliquées dans des activités agricoles, maraichères ou commerciales, mais aussi 15 jeunes filles du secondaire et 2 membres d’ONG partenaires bénéficieront des programmes de formation qui leur permettra :

de développer leurs capacités de gestion au quotidien,

améliorer leurs compétences de gestion d’activités économiques

accroitre les aptitudes scolaires des jeunes filles par la formation au numérique.

Pour M. Bah Sékou, Administrateur général de l’ONG SARINKA de Coyah qui accueille la Maison digitale dans ses locaux : «nos ONG luttent pour l’insertion sociale et professionnelle des couches vulnérables. Grâce à ce soutien, nous avons pu mettre en place notre système d’électrification solaire, rénover nos locaux et bénéficier de ce kit numérique. Les bénéficiaires seront initiées aux usages de l’outil informatique par le biais de l’alphabétisation fonctionnelle afin de pouvoir les utiliser pour la performance de leurs activités. Les jeunes filles pourront elles aussi renforcer leurs connaissances de base en informatique et connaitre quelques logiciels… »

Quant à Mme Bangoura Evelyne, une des bénéficiaires, elle se réjouira de faire partie du projet en déclarant : «… En faisant de l’informatique, nous devenons des femmes modernes. Les femmes qui apprennent ici pourront à leur tour faire profiter d’autres femmes de la communauté. Cette formation nous permettra à la fin de bénéficier des aptitudes nécessaire pour réclamer nos droits et obtenir un emploi… »

Pour le Président de la Fondation d’Orange Guinée, M. Brelotte Ba– DG d’Orange Guinée « … en écoutant les populations de la Guinée, elles nous remontent leurs besoins que nous prenons en compte. C’est pourquoi Orange a lancé récemment le #ProgrammeCitoyen qui porte principalement sur la Santé, l’éducation, l’entreprenariat et l’inclusion numérique pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations de ces couches vulnérables avec un budget de plus de 3 milliards GNF. De tous nos projets RSE, ceux qui nous tiennent le plus à cœur sont ceux qui allient numérique et Développement, parce que le numérique sera au cœur de la transformation des économies Africaines à tous les niveaux, santé, éducation, administration ou services financiers. Vu l’engouement que nous constatons, il est évident que le numérique est utile, parce que vous pouvez améliorer la façon de conduire vos affaires, envoyer le menu de votre restaurant à vos contacts ou encore partager des modèles de coiffures pour avoir encore plus de clients… »

Il faut signaler la présence à cette cérémonie de 2 représentants du Ministère du tourisme ainsi que des autorités locales.

C’est d’ailleurs le Secrétaire Général de l’Administration de la commune de Coyah, M. Mamourou Touré, représentant le Préfet à la cérémonie qui prendra la parole au nom de ses pairs pour saluer l’initiative : «… nous sommes fiers du choix de Coyah pour abriter ce projet, il s’inscrit dans la mondialisation et permettra à nos femmes et filles de s’ouvrir au monde. Je demande à nos sœurs de faire du sérieux parce que ce projet est d’une utilité inestimable… Nous remercions tous la Fondation Orange Guinée et tous les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de cette maison digitale.»

A noter aussi que l’Ambassade de France a mis à disposition des ONG Wafrica et Sarinka des ressources nécessaires pour la conception des modules de formation à destination des bénéficiaires.

La Fondation Orange Guinée œuvre depuis sa création à apporter des solutions aux besoins exprimés par les populations à la base.

Elle a déjà construit 3 villages Orange à Boké, Boffa et Nzérékoré, villages composés de salles de classes, de centres de santés, de forages et d’aires de jeux pour les enfants.

Dans le cadre de l’inclusion numérique, 30 écoles numériques sont déployées à ce jour à travers le pays pour le plus grand bonheur des enfants.

