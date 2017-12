Le Tour cycliste de Guinée a été lancé, le jeudi 14 décembre, à Boké, par le Premier ministre, Mamady Youla. Organisé par le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, cette compétition enregistre la participation de 35 cyclistes, dont deux étrangers.

Le tour cycliste de Guinée a effectivement démarré, ce jeudi, à Boké. Des 35 sportifs qui prennent part au tour, 33 sont Guinéens et les deux autres viennent de la Sierra Leone voisine.

la prime de qualification par étape grimpe pour les équipes de foot. De 5.000, l’on se retrouve à 10.000 $ par joueur/ membre du staff

Si l’idée de relancer le tour est salutaire, des questions subsistent sur la place que le ministère en charge des sports accorde aux autres disciplines, au delà du football. Pour cause, le montant prévu pour le vainqueur du tour s’élève à (5) cinq millions GNF (environ 560 dollars US). 5 millions, tenez vous bien, pour plus de 300 km à parcourir, pour les athlètes en compétition. Au même moment, la prime de qualification par étape grimpe pour les équipes de foot. De 5.000 dollars, l’on se retrouve à 10.000 $ par joueur/ membre du staff. Sans compter que les compétitions de football se déroulent en moyenne tous les deux ans.

Le coup d’envoi de cette deuxième édition du Tour cycliste de Guinée a été donné par le Premier ministre, Mamady Youla, en présence de plusieurs cadres régionaux. Du 14 au 17 décembre, ces cyclistes vont traverser six villes : Boké, Boffa, Fria, Dubréka, Coyah et Conakry.

Alpha Mady pour Guinee7.com

