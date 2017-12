La structure Guidetosuccess a procédé au lancement du concours de développement d’applications mobiles, ce vendredi 15 décembre 2017, à la Bluezone de Kaloum. Durant deux jours, 10 jeunes développeurs d’applications mobiles, vont chacun développer une application de son choix. Parmi les 10 candidats, un seul sortira vainqueur.

Selon les organisateurs, ce concours s’inscrit dans les objets de la structure Guidetosuccess qui sont de promouvoir la qualité de nos étudiants, en aidant à développer leurs potentialités ; créer et maintenir les liens avec le monde professionnel, afin de favoriser l’insertion dans la vie active des étudiants et diplômés en informatique ; mettre en œuvre des moyens propres à favoriser le travail des étudiants ; créer de nouvelles synergies entre entreprises et acteurs de l’innovation, étudiants, développeurs, startups et collaborateurs.

Moussa Traoré, membre de la structure Guidetosuccess, affirme qu’« aujourd’hui, il s’avère que dans notre pays, on a des talents qui sont cachés et qui ont du mal à s’exprimer à travers leurs projets. Alors, l’idée de la compétition, c’est de mettre en lumière les jeunes talents cachés. Quand on a ouvert les inscriptions il y a eu plus de 18 inscrits, mais on a retenu que 10 candidats. Parmi les 10, il y aura un seul vainqueur pour la première édition.

Pour le directeur général de l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP-Guinée), Guillaume Curtis, les TIC font partie des « priorités du gouvernement, parce que l’avenir c’est dans le numérique. On le constate que tout ce qu’on fait est dans le numérique. Ceux qui vont contrôler l’économie numérique vont contrôler le futur ; malheureusement, nous ne sommes pas assez conscients de ça. Il est vraiment nécessaire qu’on ait notre armée d’informaticiens, qui maîtrisent tous les domaines liés à l’informatique, parce que c’est là où va se jouer le jeu. On est tellement en retard par rapport aux pays développés… (sic) »

Bhoye Barry pour guinee7.com

Commentaires

commentaires