Ce samedi, dans un communiqué rendu public au cours de son assemblée générale, l’Union des Forces du Changement (UFC) d’Aboubacar Sylla a annoncé sont départ de l’opposition dite républicaine.

Selon son responsable de la communication, Bangaly Keita, ce départ s’explique par le manque de leadership au sein de l’opposition.

« L’UFC soutient qu’en l’état actuel et en raison du manque total de stratégies sérieuses en son sein et à la hauteur des enjeux existants, l’opposition républicaine ne peut garantir ni l’ancrage démocratique, ni l’alternance politique tels que souhaités par l’ensemble des populations et pour lesquels elles ont consenti de multiples et énormes sacrifices », dit Bangaly Keita.

Poursuivant sa déclaration, selon lui, après avoir tiré les leçons qui s’imposent et soucieuse de perpétuer les idéaux de la lutte politique dans la voie tracée par les martyrs et dans l’intérêt supérieur de la nation, « l’Union des Forces du Changement décide de son retrait au sein de l’opposition républicaine et de son engagement ferme et résolu à poursuivre dans l’opposition politique plurielle le combat pour l’avènement dans notre pays d’une ère de démocratie, d’État de droit et de prospérité socio-économique pour l’ensemble des populations », a-t-il annoncé.

Le désormais ancien porte-parole de l’opposition républicaine, Aboubacar Sylla, soutient également que sur la vingtaine de partis politiques qui formaient l’opposition, celle-ci se résume aujourd’hui à l’UFDG seule. « Nous nous sommes rendus compte que l’opposition républicaine s’est rétrécie d’une vingtaine de partis à un seul qui est l’UFDG. Les objectifs initiaux que nous nous sommes fixés, qui sont la lutte pour la démocratie, les droits humains, le combat pour l’alternance, sont détournés », martèle Aboubacar Sylla, président de l’UFC.

Bhoye Barry pour guinee7.com

