Ce lundi 18 décembre 2017, au Centre islamique de Donka (Conakry), la Journée internationale de la langue arabe a été célébrée. Une cérémonie organisée par le commissariat général de Conakry Capitale Mondiale du Livre (CCML), et qui a connu la participation de plusieurs hommes de culture ainsi que de plusieurs cadres du secrétariat général des Affaires religieuses.

Pour El Hadji Aly Jamal Bangoura, secrétaire général des Affaires religieuses, cette journée est l’occasion de « mettre en évidence l’importance d’une langue qui donne accès à une incroyable variété d’identités et de croyances. Son histoire raconte la recherche et ses liens avec d’autres langues. L’arabe a joué un rôle important à savoir : favoriser la transmission des philosophies grecque et romaine de l’Europe à l’époque de la renaissance. Elle a également assuré le dialogue des cultures tout au long de la Route de la soie ».

Il a également rappelé que l’arabe est l’une des six langues officielles des Nations Unies, la quatrième langue la plus parlée au monde et elle occupe le deuxième rang par le nombre de pays où sa présence est attestée. En Guinée, la langue arabe est enseignée du primaire à l’université.

A son tour, Sansy Kaba Diakité, commissaire général de l’événement CCML, affirme que tous les « érudits du Fouta, de Kankan, de Beyla et de toute la Guinée doivent être valorisés. Ils ont écrit, ils ont fait des poèmes ; nous devons faire comprendre et connaitre ses milliers d’écrits à nos frères et sœurs de la Guinée ».

Représentant le chef de l’Etat à cette cérémonie, le ministre conseiller diplomatique du président Alpha Condé, Koutoub Moustapha Sanoh, a souhaité que le département de langue et civilisation arabe de l’université de Sonfonia soit transformée en faculté.

Pour rappel, depuis 2012, la Journée internationale de la langue arabe est célébrée le 18 décembre de l’année en cours. Rendue officielle par l’UNESCO, elle vise à renforcer la place et assurer la pérennité de la langue arabe à travers les 5 continents. Selon l’UNESCO, 400 millions de personnes parlent l’arabe dans le monde.

La remise des satisfécits et la visite des stands ont clôturé la cérémonie.

Bhoye Barry pour guinee7.com

Commentaires

commentaires