Après la réussite de la première édition du festival humanitaire Fria dénommée « FRISTIVAL » la Structure PROXIMITÉ porte à la connaissance de tous les mélomanes que la deuxième édition aura lieu du 22 au 29 décembre 2017 dans la ville de l’alumine.

Pour sa première édition, le festival à reçu plus de 50.000 personnes par jour. À travers sa programmation riche et variée, cette rencontre multiculturelle a redonné à Fria sa joie d’antan tout en facilitant les échanges entre les disciplines culturelles.

FRISTIVAL est une rencontre de toutes les cultures et tous les arts de la Guinée dans une ville qui a perdu sa splendeur sociale et économique depuis 4 ans. Ce rendez- vous est aussi une plateforme pour faire la promotion et la diffusion du patrimoine culturel guinéen. Pour cette nouvelle édition, de nombreux artistes en vogue sont attendus et un programme très attractif est conçu pour tous les mélomanes.

Du 22 au 25 décembre Conférence de presse – Formations – Panels avec des professionnels Guinéens et Sénégalais

Comédie Day 26 décembre : Lors de cette journée vous aurez des pièces de théâtre, du stand up avec vos plus grands humoristes qui poseront leurs valises à Fria pour vous offrir le rire. La particularité de cette année, c’est le théâtre en famille qui fera partie désormais du programme de la Comédie day. Des artistes comédiens et humoristes chevronnés partageront la scène avec des amateurs. Ce qui fait le charme du FRISTIVAL.

Children Day 27 décembre : C’est la journée des enfants. Une journée qui commence par des jeux comme la course à la cuillère, course au sac, tir aux buts et plusieurs autres jeux le tout récompensé par des cadeaux que la direction du FRISTIVAL offrira aux enfants.

Ensuite, un spectacle sera offert aux tout-petits qui devront venir accompagnés de leurs parents. Ce concert géant se déroulera sur la grande scène et connaitra différentes prestations des artistes programmés pour cette journée. Une journée qui sera clôturée par le malien Nampé Sadio.

Folklore Day 28 décembre : durant cette journée, le festival offrira un défilé de mode et un grand spectacle à son public. Une journée qui devra mettre en lumière la richesse et la diversité d’un patrimoine folklorique haut en couleurs. Des pas de danses traditionnelles, des chants du terroir et le tout accompagné par une parade du textile guinéen. Cette journée sera clôturée par le groupe Banlieuz’art.

Concert géant 29 décembre : C’est cette soirée riche en couleurs, rythmes et lumières qui va clôturer cette deuxième édition du FRISTIVAL. Le public retrouvera des artistes comme : Keyla K, Antoine Flingo, Gwada Maga, Bandian, LKM, Jupiter, Duuda Inch Allah, One Time, Sossodef, Kandia Kora, Soul Bang’s et Degg J Force 3, tous au meilleur de leur forme pour le plus grand concert de l’année 2017.

Jeunes de Fria et environs venez-vous ‘‘enjailler’’ au FRISTIVAL.

Contact : 00224 624 743 775

E-mail : fristivalgn@gmail.com

La cellule de communication

