Présent à la dernière assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), l’ancien ministre de la Communication, Alhousseiny Makanéra Kaké, a répondu aux personnes qui affirment que les Peulhs votent ethniquement pendant les élections. « Faux », rétorque l’ancien allié du RPG Arc-en-ciel.

« Je les renvoie aux résultats de l’élection présidentielle de 1993 et les élections législatives de 1995. Seul au Fouta, chacun a eu sa part. A Siguiri, on a obligé les gens à voter sur la natte, même à Dubréka, on a fait 102%. En 98, consultez la liste des députés, vous allez voir, seul les Peulhs étaient partout. Il nous a été amené à dire entre nous, ces gens-là, ils ne sont jamais unis entre eux. Donc, l’unité du Fouta aujourd’hui, ce n’est pas parce que Cellou est un Peulh, c’est parce qu’il a des valeurs. Le seul regret que j’ai aujourd’hui, c’est d’avoir retardé de rejoindre Cellou », a déclaré Alhousseiny Makanéra Kaké.

Parlant d’un éventuel troisième mandat du président de la République, le « griot » autoproclamé de Cellou Dalein soutient que : « Damaro dit que Alpha Condé peut proposer une nouvelle constitution. En toute humilité, je le renvoie pour se renseigner. Si Alpha Condé tente de proposer une nouvelle constitution, c’est ce qu’on appelle en droit fraude à la loi. Si l’actuel locataire de Sékhoutouréya tente de proposer une nouvelle constitution, c’est peut-être pour Cellou Dalein et non pour lui-même », soutient Alhousseiny Makanera Kaké.

Poursuivant sa communication, Makanéra a déclaré que pendant les élections locales prochaines, dans son alliance qui regroupe plusieurs partis politiques, partout où ils n’ont pas de candidat, ils vont soutenir la liste de l’UFDG.

Par ailleurs, l’ancien ministre de la Communication s’est prononcé sur le bras de fer opposant les radios privées à l’ARPT. Makanéra Kaké affirme que : « Quand j’ai été nommé ministre en charge de la Communication, j’avais rencontré tous les patrons des médias en Guinée, pour leur dire de me faire des propositions. Parce que la loi que nous avons trouvée ne correspondait plus à la réalité. C’est la nécessité qui crée le droit. C’est pourquoi, j’ai rencontré Martine Condé pour lui dire que la redevance que les radios payent à l’ARPT ne devait pas l’être. Pour la simple raison que le gouvernement est incapable de couvrir 50% du territoire national en radios et télévisions. Donc les promoteurs privés sont en train de jouer le rôle du gouvernement. C’est pourquoi, nous avons décidé non seulement de renforcer la subvention, mais de faire en sorte qu’on ne les oblige pas à payer la redevance. Pendant tout le temps que j’étais au gouvernement, on n’a jamais parlé de redevance au niveau des radios (sic) », martèle-t-il.

Bhoye Barry pour guinee7.com

Commentaires

commentaires