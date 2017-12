Dans le but de renforcer les capacités de production des agriculteurs de la Basse-Guinée, le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO 1C / WAAPP 1C) en Guinée vient d’octroyer des lots d’outillages agricoles à Dubréka et de Fria. Les équipements sont composés de plusieurs lots de de grillages, de râteaux, de brouettes et de coupe-coupes. S’y ajoutent de des semences de gombo et d’aubergine ainsi que des produits phyto-sanitaires.

La remise officielle desdits des équipements a eu lieu mercredi dernier, 13 décembre, dans les chefs-lieux des préfectures de Dubréka et de Fria en présence des cadres des services déconcentrés du ministère de l’Agriculture et des autorités administratives des deux localités.

A Dubréka, première étape de l’opération de dons, 40 ménages affiliés à différents groupements exploitant 4 Ha de terre ont reçu les outillages. L’une des responsables deu groupement, Mamasta Bnagoura, produisant des vivriers, n’a pas caché sa satisfaction : « Lorsque vous entendez un producteur, c’est avant tout les outils de production. Nous sommes réconfortés par cet appui du PPAAO. Car les équipements nous permettront de produire plus, d’atténuer nos charges horaires et de réduire les déperditions. »

Au total, les groupements ont reçu, à Dubréka, 40 râteaux, autant de binettes et de brouettes ainsi que plusieurs kilogrammes de semences. La remise a été faite par le Directeur préfectoral de l’Agriculture, Fodé Ibrahima Sylla qui a, dans une brève intervention, salué le rôle du PPPAO dans l’accompagnement des producteurs.

A Fria, 50 ménages ont reçu leurs kits en présence du Préfet, des représentants des groupements, des cadres de la Direction Préfectorale de de l’Agriculture et d’un émissaire du Ministère de l’Agriculture. De nombreux messages de remerciements à l’égard du Projet et du Gouvernement ont ponctué la cérémonie.

A l’instar de ceux de Dubréka, les producteurs maraîchers de Fria ont bénéficié d’équipements composés d’arrosoirs, de houes, de pelle-bêche, de râteaux, de rouleaux de grillages et de semences. Les bénéficiaires ont magnifié leur gratitude à l’endroit du PPAAO et souhaité que l’appui du PPPAO s’intensifie. Kadiatou Soumah, présidente d’un groupement a souligné que c’est lors d’une inspection du département de l’Agriculture que les cadres dudit département ont constaté l’important potentiel de production de vivriers des groupements de Fria. C’est suite à cette visite qu’une mission d’identification des producteurs et de leurs besoins a été organisée par le ministère.

Par S. Diallo pour guinee7.com

