Ouverture, ce mardi à Conakry, de l’atelier de validation de la matrice d’indicateurs du suivi et évaluation de la fragilité, pour permettre de mesurer le niveau de celle-ci en Guinée.

Elaboré par l’Institut national de la statistique (INS) avec l’appui du PNUD, ce rapport permettra de mesurer les activités menées et leurs résultats ; également de voir l’évolution du niveau de fragilité en Guinée. Selon le directeur national adjoint de l’INS, Mamadou Camara, l’objectif de cette évaluation est de permettre aux Guinéens d’améliorer leurs conditions de vie. « C’est pour nous aider à améliorer notre condition de vie. Et pour poursuivre ces activités, il faut des indicateurs ; et c’est pourquoi le PNUD a trouvé opportun d’accompagner le système statistique national de façon générale, pour élaborer une matrice d’indicateurs ».

Cette évaluation permet de faire une photographie de la situation de fragilité en Guinée. « Les indicateurs sont des outils de suivi de politique économique et programme économique des projets. En élaborant des indicateurs de fragilité, donc ensemble, nous arriverons à voir quelle est l’évolution de la fragilité dans notre pays », selon Mamadou Camara.

L’atelier s’est terminé par une projection du rapport, en présence de tous les acteurs concernés.

Fatoumata Kaba pour guinee7.com

