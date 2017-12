Il y a quelques jours, certaines radios privées guinéennes ont vu leurs ondes brouillées par l’ARPT pour non payement de leurs redevances vis-à-vis de l’État. À cet effet, des voix se sont aussitôt levées, notamment sur les réseaux sociaux, pour protester contre cette situation, en dénonçant une violation de la liberté de la presse.

Au cours de la dernière assemblée générale du RPG (Rassemblement du peuple de Guinée), le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, Sanoussy Bantama Sow, a rappelé que la Guinée est arrivée à un niveau où il faut faire respecter les lois de la République.

« Dans les médias, j’ai entendu les gens dire que la presse est en danger, parce qu’il y a eu des radios qui ont été fermées. Les gens doivent avoir l’honnêteté de reconnaitre qu’une radio est une entreprise comme toute autre entreprise, qui a des droits et des devoirs vis-à-vis de l’État, et cela n’a rien à avoir avec le journaliste. Quand quelqu’un crée une entreprise, il doit payer des impôts, il a d’autres obligations qu’il doit respecter, cela n’a rien à avoir avec la liberté de la presse. Donc, tous ceux qui disent que la fermeture des radios, c’est contre la presse, ils se trompent, ils ne sont pas de bonne foi », a déclaré Bantama Sow à l’entame de ses propos.

Selon lui, ce n’est pas seulement à l’ARPT, c’est à tous les niveaux de l’administration. « Il faut faire respecter la loi, des gens ont créé des entreprises qui ne sont pas recensées à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Les gens ont créé des entreprises, le propriétaire de la radio n’a pas de contrat avec ses travailleurs qui sont des journalistes. Je pense que nous sommes arrivés à un moment où faire respecter les lois de la République, cela n’a rien avoir avec la liberté de la presse ».

À en croire le ministre des Sports et de la Culture, Alpha Condé est un président qui s’est toujours battu pour la liberté de la presse en Guinée. « Les premiers journaux indépendants publiés à Conakry, le journal du RPG en faisait partie. On a créé « Le Patriote », on a créé « Le Soleil ». Les premières radios agréées ici, Alpha Condé avait sa radio, tout le monde connaît. Donc, aujourd’hui Alpha Condé ne peut pas s’opposer à la liberté de la presse ».

Par ailleurs, Sanoussy Bantama Sow a lancé un message pressant aux propriétaires des radios privées : « Les négociations sont simples, c’est de payer, parce que c’est dans ces mêmes radios où on dit que les lois ne sont pas respectées dans ce pays. Donc, elles doivent être en premier à respecter les lois de la République. Je pense que la politique doit cesser ; les redevances n’ont rien à avoir avec la presse (sic) ».

Mohamed Kaba Soumah pour Guinee7.com

