La commission de réception et de gestion des candidatures de la CEPI de Labé n’a reçu qu’une seule liste de candidatures aux élections communales et communautaires, à la date de ce 19 décembre 2017, rapporte un correspondant de Guinee7.com.

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a fixé la période allant du 06 au 20 décembre 2017, pour la réception et la gestion des candidatures pour les élections communales et communautaires du 04 Février prochain.

Le président de la Commission Electorale Préfectorale Indépendante (CEPI) de Labé, Elhadj Lamine Sangaré, vient de faire une annonce surprenante sur le niveau d’évolution des travaux dans sa circonscription. « Au moment où je vous parle, la CEPI de Labé n’a reçu qu’une seule candidature qui est celle de l’UFDG et cette liste était entachée d’anomalies au départ, mais qui ont été corrigées après auprès des juridictions. Finalement, la liste de l’UFDG a été validée ce mardi 19 décembre 2017. Tous les autres partis politiques et les candidatures indépendantes ont le temps jusqu’à ce mercredi, à 18 heures ; passé ce délai, aucune liste ne sera acceptée, sauf prolongation du délai par la CENI », explique t-il.

Le président de la CEPI de Labé poursuit, en expliquant les réalités dans les CESPI : « Chacune des CESPI a reçu au moins une liste complète ou incomplète. Les CESPI de Hafia, de Garambé et Dalein ont validé la liste de l’UFDG. Dans la sou- préfecture de Sannoun, il y a eu trois listes à savoir l’UFR, l’UFDG et le RPG. A Noussy aussi, trois listes sont arrivées au niveau de la CESPI, mais qui ne sont pas encore validées, c’est celle de l’UFDG, le PPD et le RPG. Les sous-préfectures de Popodara et Kouramangui sont en étude. Dans la CESPI de Dara-Labé, il y a trois candidatures (l’UFDG le RPG et une liste indépendante), mais c’est des listes incomplètes ».

A l’allure où les choses se déroulent, nombreux sont les observateurs qui estiment que beaucoup de partis politiques et de candidats indépendants ne pourront faire actes de candidatures, si la CENI ne prolonge pas le délai de dépôts des listes de candidatures.

Mohamed Samoura Labé pour Guinee7.com

