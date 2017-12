C’est la ville de Nzérékoré qui a accueilli la dernière étape du tournoi de football à la base organisé par Orange Guinée pour permettre aux Guinéens de célébrer les 10 ans d’existence de l’opérateur en Guinée.

Ce sont, pendant près d’un mois- du 13 Novembre au 7 Décembre- 40 équipes locales de football qui y ont pris part dans 6 préfectures : Kamsar, Kindia, Labé, Siguiri, Kankan, Nzérékoré.

Partout, des sentiments de fierté mais aussi une certaine admiration devant les talents des jeunes.

A Kamsar, l’équipe de « Celeçao » sortira victorieuse du tournoi après 3 journées d’éliminatoires et Fodé, un jeune de la cité, ne cachera pas ses émotions : « je suis très heureux de cette initiative, et je viens de me rendre compte grâce à Wontanara d’Orange qu’il y a beaucoup de talents dans notre ville, certainement de futurs Ronaldo ou Messi… »

Dans la « ville des agrumes » (Kindia), Mahmoud, un habitant de la banlieue de Kindia dira : « il est très important de permettre aux jeunes de vivre une telle ambiance car ils en ont besoin pour pouvoir s’affirmer, c’est pourquoi vous voyez une très forte mobilisation. L’initiative est salutaire ». Il partagera ainsi sa joie de voir l’équipe FC Banlieue tirer son épingle du jeu en dominant les rencontres après des matchs âprement disputés. »

La caravane poursuivra son chemin en passant par la Préfecture de Labé pour le grand bonheur des fans de foot, fortement mobilisés pour la circonstance, mais aussi celle des autorités ayant elle aussi fait le déplacement pour remercier Orange Guinée d’avoir choisi leur localité dans ce parcours de la caravane. A Labé, c’est l’équipe de FC Villa qui remportera la coupe.

A Siguiri, ou les autorités civiles et militaires ont pris part aux cérémonies d’ouverture et clôture du tournoi, l’équipe de Sansando, victorieuse du tournoi se verra remettre la coupe des mains du maire de la commune urbaine.

Mara, habitant de la ville, dira « ce n’est pas la première fois que nous accueillions un tournoi du genre avec Orange, c’est toujours un plaisir pour nous d’y prendre part car nous gagnons beaucoup de cadeaux lors des animations.»

Les mêmes propos a Kankan ou l’équipe de FC Kabada sortira victorieuse des différentes confrontations, raflant la mise au grand bonheur des habitants du quartier.

Enfin, à Nzérékoré, dernière étape de la caravane #Wontanara, 8 équipes des différents quartiers se rencontreront pour offrir aux passionnés du ballon rond des matchs très animés. L’équipe de FC Nimba remportera la finale et se verra remettre le trophée des mains du commandant de la zone militaire sous les hourras du public.

Il faut rappeler que durant cette caravane, sur chaque étape, des lots ont été offerts comme suit :

une enveloppe de 1.000.000 GNF, des maillots et autres cadeaux à l’équipe gagnante

Les équipes finalistes, un montant de 500.000 GNF + des cadeaux divers

la troisième place remportant un montant de 250.000 GNF + des cadeaux.

Aussi, des concerts géants, animés par les artistes du crew de Bénédi Record ont été organisés pour chaque ville visitée, clôturant ainsi les 3 journées dédiées au football et surtout permettant aussi aux mélomanes de ces villes de vivre leur passion : la musique!

Ces concerts « Orange Tour » ont mobilisé des dizaines de milliers de fans dans les différents stades préfectoraux réservés à cet effet et venus applaudir les prestations de leurs artistes.

Avec les tournois de football #Wontanara et la caravane de musique #OrangeTour, Orange Guinée a tenu à fêter avec les populations guinéennes, particulièrement celles en région, les 10 ans de l’opérateur en Guinée., leur proposant vivre ce moment à leur façon, avec leurs proches, chez eux..

