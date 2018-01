Les hostilités de la cinquième édition du championnat d’Afrique des nations, Chan 2018, ont été lancées ce samedi 13 janvier au stade Mohamed 5 de Casablanca, par le prince du royaume chérifien, Moulay El Hassan ben Mohammed (16 ans). Le match d’ouverture a opposé le pays hôte aux Mourabitounes de la Mauritanie.

Les marocains n’ont pas fait de cadeau aux Mauritaniens qui avaient pourtant tenu toute la première période, face aux Lions de l’atlas. A la soixante cinquième minute, le compteur est ouvert et c’est Ayoub El Kaabi qui fait le boulot sur une petite déviation de Hafidi. Il n’en fallait pas plus pour que la Mauritanie craque, à la soixante onzième, Ismael El Hadad inscrit le deuxième but marocain, un crochet suivi d’une frappe qui laisse Souleymane (gardien de but mauritanien) impuissant. El Kaabi qui a ouvert le score inscrit son deuxième but de la compétition ; 3-0 pour le Maroc, alors qu’on joue 79 minutes. Le score est lourd, mais quoi de mauvais d’offrir un cadeau de plus au Prince ? Le quatrième but intervient donc à la 90′ minutes par Charki, entrée en cours de jeu.

La compétition est lancée de la plus belle des manières, le syli local entre en jeu ce dimanche à 14h 30 face au Soudan.

Alpha Mady, envoyé spécial Guinee7.com

